Spitzelaffäre beim DFB: Büroleiter entlassen - welche Rolle spielt Präsident Fritz Keller

Es ist ein Bericht, der den Druck auf DFB-Präsident Fritz Keller erhöhen dürfte. Wie der Spiegel berichtet, habe Keller seinen ehemaligen Büroleiter Samy Hamama beauftragt, ein Dokument zu besorgen, was kurz darauf in einem ZDF-Bericht veröffentlicht wurde. Deshalb musste Hamama unter der Woche seinen Hut nehmen. Pikant: Bisher warf Keller seinem internen DFB-Widersacher Friedrich Curtius vor, bewusst Informationen an die Medien durchzustechen. Nun scheint es, als hätte ein Keller-Vertrauter eben dies getan. Anzeige

Darum geht es: Die beiden mächtigsten Männer im Verband - Curtius und Keller - liefern sich einen Machtkampf: Keller, 63, und Curtius, 45, pflegen so unterschiedliche Herangehensweisen an ihre Aufgaben, dass eine Übereinkunft kaum mehr möglich erscheint. Für Kontroversen sorgte zuletzt der Wikipedia-Eintrag von Generalsekretär Friedrich Curtius. Dabei war bekannt geworden, dass der DFB einen Dienstleister mit einer Überarbeitung bzw. Erweiterung des Eintrags beauftragt hatte. "Erstaunt Sie das, wenn ich auch ein Problem damit habe? Auch dieser Vorgang wird untersucht", sagte Keller dazu.

Der Präsident sieht sich als Opfer so mancher Intrigen. An Rücktritt denkt der Winzer aber mitnichten. In einem Radiointerview mit dem Hessischen Rundfunk klang kürzlich viel Kampfeslust durch, als er sagte: "Wenn sie dafür geholt werden, Dinge zu verändern, müssen sie auch in Konflikte rein." Und er fügte an: "Ich werde mich auf keinen Fall vom Weg der Erneuerung abbringen lassen." Was heißt: Seine Aufräumarbeiten sind noch nicht beendet.

Büroleiter hat rechtliche Schritte gegen Rauswurf angekündigt Doch ausgerechnet jetzt rückt Keller selbst in den Fokus. Denn sein Büroleiter hat sich über eine Controlling-Mitarbeiterin Zugang zu vertraulichen Dokumenten verschafft, die wenig später in einem ZDF-Film auftauchten. Der Spiegel zitiert nun aus einer E-Mail von Keller an diverse DFB-Mitarbeiter, in der er zugibt, Hamama beauftragt zu haben. Er schrieb demnach von einer "ausdrücklichen Anweisung zum Zwecke" der "vollständigen Information über hausinterne Vorgänge". Keller hielt scheinbar diese Rechnung für den Beweis gegen Curtius in der Spitzelaffäre.