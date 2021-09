Spitzenhandball in Dresden: HC Elbflorenz verkauft sich gegen Hochkaräter Berlin gut

Dresden. Das macht Lust auf die neue Saison. Mit den Füchsen Berlin hatten sich die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz eine Woche vorm Punktspielstart einen hochkarätigen Gegner zur Saisoneröffnung eingeladen. Gegen den Bundesliga-Vierten des Vorjahres verkauften sich die Schützlinge von Trainer Rico Göde vor 802 Zuschauern in der heimischen Arena in einem kurzweiligen Spiel sehr gut, unterlagen am Ende 28:36 (13:20).

