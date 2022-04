Spitzenklub baut Stadion um: Der FC Barcelona muss aus seinem Camp Nou ausziehen

Der FC Barcelona muss aus seinem Stadion ausziehen - zumindest vorübergehend. Das weltbekannte Stadion Camp Nou des spanischen Spitzenklubs wird umgebaut. Die Stadt Barcelona habe am Donnerstag die nötigen Baugenehmigungen erteilt, teilte der Klub mit. Die Renovierung werde somit unmittelbar nach Saisonende beginnen können, hieß es. Der Verein rechnet damit, dass der Umbau im Laufe der Saison 2025/2026 abgeschlossen sein wird.

In der Spielzeit 2023/24 muss die Truppe von Trainer Xavi deshalb sein Wohnzimmer verlassen: Den Plänen zufolge soll das Team um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen aber lediglich in der Saison 23/24 "umziehen“. Dann werden die Heimspiele im Olympiastadion Lluís Companys angepfiffen. "Es wird das beste Stadion der Welt in der besten Stadt der Welt im besten Land der Welt sein", sagte Klubpräsident Joan Laporta bei der Bekanntgabe. Auf einer Mitgliederversammlung waren im Dezember Umbauausgaben von maximal 1,5 Milliarden Euro gebilligt worden. Die Finanzierung durch Kredite sei zur Gänze gesichert, sagte Laporta.