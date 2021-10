Spitzenreiter BAK mit späten Toren: Die BSG Chemie verliert in Berlin mit 0:3

Berlin. Chemie im Poststadion zu Berlin beim Tabellenführer Berliner AK . Die Gastgeber , unter den Augen von Kult-Boxtrainer UIli Wegner, mussten auf Instagram-Star (eine Million Follower) und Toptorjäger El-Jindaoui verzichten, der pünktlich zum Spiel ins Krankenhaus eilte, wo er Vaterfreuden entgegensah. Chemie mit einer stark defensiven Aufstellung, hatte ein 3-5-2 mit nicht weniger als acht defensiven Akteuren aufgeboten. Trainer Miro Jagatic machte aus der Not eine Tugend, musste er doch mit Surek, Mvibudulu, M. Keßler und Bury (immerhin auf der Bank) auf schnelle und kreative Spieler verzichten. Mit Mauer, Kanther, Mast und Bury hatte er noch einiges in der Hinterhand für Hälfte zwei.

Chemie kam keine Minute zur Ruhe

Die ersten 40 Minuten: Die Leutzscher hinten hui, vorn pfui. Gestattete man dem Spitzenreiter lediglich drei Distanzschüsse, die vorbei gingen oder von Bellot gehalten wurden (Zejnullahu 8., Emghames 32. und 44.), war beim Pfostenschuss von Emghames nach Freistoß (11.) auch Glück im Spiel. Ansonsten wurde aufmerksam verteidigt und nichts weiter zugelassen. Was Jagatic mit Sicherheit nicht gefallen haben dürfte, waren die vielen Ballverluste nach Balleroberungen, so dass Chemie sich de facto nicht eine Minute ausruhen konnte.

In Minute 41 wurde offensichtlich, wie die Grün-Weißen derzeit auswärts vorgehen: Endlich mal hatte Kirstein etwas Platz, übersah den besser postierten Jäpel und scheiterte an Torwart Kühn. Den anschließenden Eckball drosch Wajer aufs Tor, doch Torwart Kühn wehrte den Ball gerade so ab.