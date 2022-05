Spitzenreiter Frohburg feiert souveränen Heimsieg: 5:1 gegen Partheland

Bei den Partheländern reifte dagegen von Minute zu Minute die nüchterne Erkenntnis, dass die noch notwendigen Punkte für den Klassenerhalt zu einem späteren Zeitpunkt und irgendwo anders geholt werden müssen. SCP-Abteilungsleiter Carsten Tkaczyk schwelgte vor der Begegnung noch in Erinnerungen an das Pokalwunder von 2014, war sich allerdings der Schwere der Aufgabe absolut bewusst - und er sollte völlig recht behalten.

Die 150 Zuschauer bildeten im Werner-Seelenbinder-Stadion bei in jedweder Hinsicht allerbesten äußeren Bedingungen einen würdigen Rahmen für die Tore-und Punktejagd des Klassenprimus. Etwas Anlauf brauchten die Rennstädter unter Leitung des Unparteiischen Michael Konietzky vom SV Germania Auligk – er verteilte in einem dennoch keineswegs unfairem Match fünfmal den gelben Karton - allerdings schon, um das Abwehrbollwerk der Muldentaler entscheidend ins Wanken zu bringen.

Christopher Ussat blieb dies bei seinen anfänglichen Annäherungsversuchen an das gegnerische Gehäuse verwehrt. Einige seiner Mannschaftskameraden hatten im weiteren Verlauf der Partie das Visier ein wenig genauer eingestellt. Wobei es Matthias Wiese bei seinem Führungstreffer nicht besonders schwer hatte, denn Gäste-Keeper Vincent Bradatsch servierte ihm das Leder mit seinem Lapsus am Fünfmeter-Raum praktisch auf dem Silbertablett (28.).

Weg zur Meisterschaft

Kurz darauf baute Philipp Jacob den Vorsprung nach Vorlage von Domenic Zein mit einem Heber von der Strafraumgrenze aus (34.). Als Tom Gerstenberger fast mit dem Halbzeitpfiff die Kugel nach einer Ballstafette über Zein und Ussat am langen Pfosten über die Torlinie schob, war der Drops bereits gelutscht (45.). Mitte des zweiten Durchgangs zeigte Jacob noch einmal sehr anschaulich, wie man das Streitobjekt per Lupfer vom Sechzehner aus ins Netz befördern kann (64.). Das erst zehnte Gegentor im laufenden Spieljahr war für die Einheimischen lediglich ein kleiner Schönheitsfehler. Nico Ermisch erzielte den Ehrentreffer für die Partheländer - bei denen Trainer Alexander Till als einziger Wechselspieler zu seinem sechsten Saisoneinsatz kam - ähnlich gefühlvoll wie zuvor der BSV-Stürmer (75.).

In der Schlussphase setzte sich Jacob abermals energisch in Szene, schnürte seinen persönlichen Dreierpack und besorgte mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck das 5:1 (85.). Kommendes Wochenende will die Einheit um Coach Swen Licht beim SV Blau-Weiß Bennewitz einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel zurücklegen.