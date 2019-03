Spitzenreiter GSVE Delitzsch siegt und siegt und siegt

Delitzsch. Die Delitzscher haben Gefallen an langen Spielen gefunden. Wieder fünf Sätze, wieder gewonnen: 3:2 (21:25, 25:18, 19:25, 25:14, 15:12). Der GSVE hat am Sonnabend in Eibelstadt Sieg Nummer 19 im 21 Spiel eingetütet und nunmehr 54 Zähler auf dem prall gefüllten Konto, schwebt uneinholbar an der Spitze der 3. Volleyball-Liga. Sieben Punkte vor Dresden, elf vor Leipzig.

GSVE bändigte „Black Mambas“

Für diese zwei Zähler mussten sich die Recken ganz schön strecken. Auch, weil Coach Frank Pietzonka viel rotierte und probierte. Gegen die „Black Mambas“ aus Eibelstadt mussten die etatmäßigen Liberos Felix Winkler und Paul Geisler passen. Frisch ins Trikot schlüpfte deshalb Julius Fritsche, wieder mit dabei die jugendliche Leichtigkeit namens Tim Planer. Womöglich schon ein Fingerzeig für die kommende Saison. Über die volle Distanz ran durfte dieses Mal auch Daniel Klemm.