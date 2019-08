Spitzenreiter! RB Leipzig holt dank Werner-Dreierpack die Tabellenführung

Embolo bereitet RB Sorgen

Heiße Schlussphase

Wiederanpfiff, Gladbach ist wild entschlossen und kassiert das zweite Gegentor. Timo Werner kommt aus dem Windschatten von Nico Elvedi, sprintet Richtung Sommer - 2:0, das dritte Saisontor des Mannes, der just seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat (48.). Am Tegernsee streichelt Uli Hoeneß seinen Hund, teilt mit ihm eine Vesperplatte und sagt: „Den mit der Nummer elf, mein Lieber, den wollte ich holen, aber Kalle und Niko wollten nicht.“ Der Hund nickt und Yussuf Poulsen muss das 3:0 machen - nach Gala-Vorarbeit der Nummer elf. Die Nagelsmänner verdienen sich die Führung minütlich mehr, das Spiel und das Gladbacher Selbstwertgefühl sind in ihren Grundfesten erschüttert.

Die Borussen schlagen zurück. Stefan Lainer zwingt Willi Orban zu einem rettenden Heldenbrust-Ball an die Latte. Nagelsmann bringt Amadou Haidara für Forsberg. Der defensiven Stabilität wegen (63.). Klostermann, Werner, Flanke - Poulsen rutscht am dritten Tor vorbei. Dann eine erneute Glanz-Kombination, die bei Sabitzer endet. Dessen unhaltbaren Schuss hält Sommer. Gegenzug, Klostermann blockt Embolo vorm sicheren Gegentor ab. Das Spiel ist jetzt wild und ungezügelt, der Ordnung liebende Diego Demme löst Kampl ab. Der Rest ist bis in die Nachspielzeit nicht mehr ganz so prickelnd. Gladbach müht sich, RB setzt Nadelstiche. Dann köpft Breel Embolo das Anschlusstor. Der Bär hat - unglaublich und wahr - auch das 2:2 auf dem Schädel. Dann macht, wer sonst?, Timo Werner den Deckel drauf (90 + 4). 3:1 für RB. Vierter Sieg der Roten Bullen im vierten Spiel bei den Borussen, Platz eins, Länderspielpause. Kann man so machen.