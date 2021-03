Vor dem Spitzenspiel gegen den HSV: Fünf Gründe für den Höhenflug des VfL Bochum

Elf lange Jahre der Zweitliga-Zugehörigkeit könnten in diesem Sommer enden. Der VfL Bochum träumt vom Aufstieg in die Bundesliga und hat am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV die Chance, einen großen Schritt in diese Richtung zu gehen. Mit einem Sieg könnte die "Graue Maus" des Ruhrgebiets den Vorsprung auf den Aufstiegs-Topfavoriten auf acht Punkte ausbauen. "Das ist ein tolles Spiel, das wir vor der Brust haben. Alle brennen darauf", sagte VfL-Trainer Thomas Reis vor der Partie. Er ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Bochumer, die im Pott nach Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 nur die dritte Geige spielen, derzeit so erfolgreich spielt. Der Trainer allein ist aber nicht für den Höhenflug verantwortlich. Der SPORTBUZZER nennt die Gründe. Anzeige

Der Kader-Macher Dass der VfL Bochum überhaupt erstmals seit 2015 wieder Tabellenführer der 2. Bundesliga wurde, hängt vor allem mit dem Namen Sebastian Schindzielorz zusammen. Der 42-Jährige ist Geschäftsführer Sport und der Kader-Bauer des VfL, er änderte Hierarchien in der Mannschaft und setzte neue Reizpunkte. Er holte mit Erfolgsstürmer Simon Zoller, Linksaußen Gerrit Holtmann und Offensivmotor Robert Zulj Bundesliga-erfahrene Spieler nach Bochum, verlängerte Verträge mit Leistungsträgern wie Manuel Riemann, Danilo Soares oder Anthony Losilla. Ganz aktuell gab er zudem Robert Tesche einen neuen Vertrag. Ein Lautsprecher ist er dabei nicht, hält sich gern im Hintergrund. "Unaufgeregt zurück zum Erfolg. Wir wollten die einfachen Dinge gut machen und nichts Wildes fabrizieren", sagte er dazu gegenüber Sport1. Der Erfolg gibt ihm recht.

Der Trainer Thomas Reis ist ein Glücksgriff für den VfL Bochum. Er kennt den Verein, die Bedürfnisse. Reis spielte einst selbst für den Klub, sammelte erste Trainer-Erfahrungen. Seit 2019 steht er nun hauptverantwortlich an der Seitenlinie und hat dem Team seine Spielweise eingeimpft - mit Erfolg. Im Kalenderjahr 2020 sammelte Bochum die meisten Punkte aller Zweitligisten und auch 2021 läuft es rund. Am vergangenen Sonntag schlug Bochum Verfolger Fürth. "Während des ersten Lockdowns hat sich dann ein gemeinsamer Spirit entwickelt, der uns durch die Phase des Restarts und das restliche Kalenderjahr 2020 getragen hat", sagte Reis kürzlich dem SPORTBUZZER im Interview. Viel Lob gab es kürzlich von Trainer-Legende Benno Möhlmann, der dem SPORTBUZZER sagte: "Reis setzt auf die besondere Mischung." Er habe "eine Mannschaft, die kämpferisch und konditionell stark ist, aber auch gut Fußball spielt. Reis macht zudem richtig, dass er starken Individualisten wie beispielsweise Robert Zulj zum Teil auch viele Freiheiten lässt. Er achtet aber auch auf eine gute Disziplin. Das ist eine wichtige Basis für den Aufstieg." Unter Reis spielt der VfL mutig, attraktiv, druckvoll und mit viel Tempo. Sein Ehrgeiz ist spürbar, seine Kommunikation deutlich.

Die Nachwuchsarbeit Die aktuelle Innenverteidigung steht exemplarisch für die gute Arbeit des "VfL-Talentwerk", wie die Nachwuchsabteilung der Bochumer, aus der zum Beispiel Bayern-Profi Leon Goretzka entstammt, betitelt wird. Der 22-jährige Maxim Leitsch überzeugt ebenso wie der erst 19-jährige Armel Bella Kotchap mit starken Leistungen in der 2. Bundesliga. Beide verdrängten gestandene Verteidiger wie Saulo Decarli. Sie seien beispielhaft dafür, "was für tolle Talente wir im Verein ausgebildet haben", sagte Reis kürzlich. Im Hinspiel gegen den HSV nahm Bella Kotchap Simon Terodde nahezu im Alleingang aus dem Spiel - und ist seitdem fester Bestandteil der Startelf von Reis. "Er ist sehr dynamisch, hat einen guten Körper und ist in Zweikämpfen einer der Besten in unserer Liga", so Reis über sein Talent.



Neues Selbstbewusstsein Jahre lang spielte der VfL Bochum in der 2. Bundesliga gegen den Abstieg, versteckte sich etwas hinter dem Image als "Graue Maus" zwischen den großen Klubs des Ruhrgebiets - bis die Verantwortlichen den Verein umkrempelten. Man habe sich bewusst für "den Faktor Identifikation entschieden", wie Schindzielorz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte und Reis zum Trainer gemacht. Dieser lebt den VfL und überzeugt mit mutigem Angriffsfußball. "Die Gier auf Erfolg. Die Mentalität, sich gegen Widerstände durchzusetzen. Von Rückschlägen nicht beirren lassen. Das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Agieren als ein Team", beschrieb Reis die Qualitäten seiner Mannschaft gegenüber dem SPORTBUZZER. Dies ist inzwischen auch in Aussagen der Spieler abzulesen. "Wenn ich noch zehn Spiele habe und ich bin Erster, was soll ich sagen? Wir wollen Vierter werden? Klar will ich aufsteigen", sagte Keeper Manuel Riemann und machte die Ziele deutlich. Man versteckt sich nicht mehr in Bochum.