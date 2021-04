Spitzenspiel im Paradies: RB Leipzigs Frauen gastieren in Jena

Anne Pochert, Trainerin der Thüringerinnen, freut sich auf ein "kleines Spitzenspiel" am Sonntagnachmittag. "Beide Mannschaften sind spielerisch stark, haben viel Ballbesitz und gute Einzelspielerinnen", so Pochert im Vorfeld zum SPORTBUZZER .

Gütersloh drei Punkte vor RB

"Wir haben in den letzten Wochen nach dem Liganeustart sehr viel Selbstvertrauen getankt, uns sowohl defensiv als auch offensiv verbessert. In der Chancenverwertung müssen wir noch nachlegen, zudem fällt mit Christin Meyer unsere bisher treffsicherste Stürmerin aus. Als Mannschaft werden wir versuchen, diesen Umstand zu kompensieren", bilanziert die Trainerin die letzten Wochen.

So steht am Sonntag auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel auf dem Programm, denn "Leipzig verfolgt einen ähnlichen Spielstil und hat hohe Ambitionen in der Liga", wie Pochert weiß. Und wie es immer ist am Ende der Hinrunde - es wird nach dem Spieltag der Titel der Herbstmeisterin vergeben. Erster Anwärter vor dem Spieltag ist der FSV Gütersloh, der die Tabelle mit drei Punkten vor RB anführt. Das Spiel kann live auf Soccerwatch und MDR verfolgt werden. Anpfiff ist um 14 Uhr.