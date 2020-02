Spitzenspiel in der Swiss-Life-Hall: Den TuS Vinnhorst zieht's auf die große Bühne

Der TuS Vinnhorst bereitet sich auf ein Handballfest am Sonntag vor. Für das Spitzenspiel in der 3. Liga Nord-Ost gegen Tabellenführer Dessau/Roßlauer HV 06 (Anwurf: 15 Uhr) ziehen die Rot-Blauen in die Swiss-Life-Hall um. „Wir wollen die momentane Euphorie nach der Europameisterschaft nutzen“, sagt Sprecher Florian Boldt. Der Umzug in die 4200 Zuschauer fassende Arena am Sportpark war eine Idee von Hauptsponsor Martin Weiß, Mehrheitsgesellschafter der ZAG Zeitarbeitsgesellschaft, um für Vinnhorsts Handballer die Werbetrommel zu rühren.

Das Ziel: Nummer zwei in der Stadt werden

Der Aufsteiger möchte sich hinter Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf als Nummer zwei in der Stadt etablieren. Als aktueller Tabellendritter ihrer Spielklasse ist die Mannschaft von Nei Cruz Portela auf einem guten Weg. Benjamin Chatton, Ge­schäfts­füh­rer von Hallenbetreiber Hannover Concerts und von 2011 bis 2018 in dieser Funktion bei den Recken tätig, findet den Umzug „mutig für die dritte Liga. Aber wie ich höre, soll das Projekt in Vinnhorst ja ambitioniert sein. Dann kann das Spiel einen Vorgeschmack geben.“