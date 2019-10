Spitzenspiele für IceFighters Leipzig

In drei von vier Jahren feierten die Noord-Brabanter am Ende gar den Titel des Oberliga-Champions. Ein Aufstieg in die zweitklassige DEL2 wird allerdings seitens der Spielklasse nicht erlaubt. Kein Wunder, dass aus Mangel an Perspektive in Deutschland die Niederländer zumindest andere Möglichkeiten und Ligen ausloten. Eine Rückkehr in die Niederlande steht jedoch aufgrund zu geringer Konkurrenz nicht zur Debatte.

So nehmen die Tilburger in Kauf, das zweite Jahr in Folge vom DEB etwas eingeschränkt zu werden. Die Niederländer dürfen keine zwei Importstellen besetzen, ein Privileg das alle deutschen Teams besitzen. Aus Mangel an Perspektive beendeten mit Nick de Ruijter und Ivy van den Heuvel zwei Säulen des Clubs gar ihre Karriere. Mit Giovanni Vogelaar und Nardo Nagtzaam verließen zwei starke Akteure den Verein. Und dennoch sind die Tilburger weiterhin ein absolutes Spitzenteam, welches am Freitag um 20 Uhr bei den Exa IceFighters antritt. Cheftrainer Sven Gerike erklärt: „Natürlich haben sie an der Spitze Qualität verloren, aber trotzdem sind sie top und ausgeglichen besetzt.“

Das Match war bereits in der Vorsaison ein Highlight, als die Eiskämpfer in ihrer neuen Spielstätte den ersten richtigen Coup mit einem überraschenden Sieg feiern konnten. Apropos Überraschung: Am Sonntag sind die IceFighters (19 Uhr) beim anderen Überraschungsteam vom Saisonstart gefordert. Die Rostock Piranhas als Tabellennachbar warten dort. Gerike umschreibt die Qualitäten der Piranhas so: „Sie sind extrem schwer einzuschätzen, können jeden schlagen und machen aus wenig wirklich sehr viel.“ Trotz des kleinen Kaders der Gastgeber, sieht er die wichtigste Aufgabe bei seinem Team. „Wenn wir von unseren Tugenden ein Puzzleteil vergessen, wird es auch in Rostock schwer.“ Als Beweisgrundlage dafür können die Auswärtsspiele in Hamburg und Duisburg getrost genommen werden.

