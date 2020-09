Bis zu 8000 Zuschauer bei Pokalspiel von Hansa Rostock denkbar

Spitzentreffen von Politikern und Sportmanagern der Top-Vereine Mecklenburg-Vorpommerns am Mittwoch in der Schweriner Staatskanzlei. Bei der Zusammenkunft erörterten die Landesminister Stefanie Drese (SPD), Lorenz Caffier und Harry Glawe (beide CDU) gemeinsam mit Robert Marien (Hansa Rostock), André Jürgens (Rostock Seawolves), Christian Hüneburg (SSC Palmberg Schwerin) sowie Tobias Woitendorf (HC Empor Rostock) die Möglichkeiten einer Rückkehr von Zuschauern ins Ostseestadion sowie in die Arenen, in denen demnächst die Basketball-, Volleyball- und Handballteams spielen werden.

Teilnehmer des Treffens, das um 16 Uhr begann und vom Chef der Staatskanzlei Heiko Geue (SPD) moderiert wurde, berichteten von einer sachlichen Diskussion. Die Vereine sollen in den kommenden Tagen weitere Details ihrer Hygienekonzepte nach Schwerin übermitteln. Anfang der kommenden Woche - wahrscheinlich am Dienstag - will die Landesregierung genaue Zahlen verkünden, wie viele Zuschauer in die einzelnen Sportarenen eingelassen werden dürfen. Nach OZ-Informationen sind für den FC Hansa und sein Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal am 13. September gegen den VfB Stuttgart 5000 bis 8000 Zuschauer in der Diskussion. Bei Spielen der Seawolves und des HC Empor in der Rostocker Stadthalle könnten es bis zu 1500 sowie mehr als 1000 bei den Heimspielen des SSC Palmberg Schwerin in der Palmberg-Arena werden.