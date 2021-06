Von "Squadra Azzurra" bis "Die Mannschaft": Das sind die Spitznamen der EM-Teams

Im Juni 2015 stellte Oliver Bierhoff in Köln eine Marken-Kampagne vor, die Fußball-Deutschland fortan begleiten sollte: Die DFB-Auswahl hieße jetzt "Die Mannschaft", erklärte der DFB-Direktor. Die Inspiration dazu, so Bierhoff, kam ihm auf seinen zahlreichen Auslandsreisen. "Wir sind die Mannschaft, The Mannschaft, La Mannschaft", erklärte der Golden-Goal-Torschütze der EM 1996. Ein Kinofilm mit gleichnamigem Titel über den WM-Triumph von 2014 warf die Schatten der "bierhoff'schen Pläne" bereits im Herbst zuvor voraus. Die sogenannte "Wort-Bild-Marke" ist seitdem ein vieldiskutierter und nicht unumstrittener Spitzname der deutschen Auswahl – Spitznamen sind schließlich Pflicht für Nationalteams, wie die SPORTBUZZER-Übersicht zu den Teilnehmern der Europameisterschaft zeigt.

