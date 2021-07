U-Boote? Matratzenmacher? Rote Teufel? Viele europäische Top-Klubs haben zum Teil urkomische Spitznamen - und die Erklärungen dazu sind fast noch lustiger. Vor allem in England sind Spitznamen ein weit verbreitetes Phänomen und wichtiger Bestandteil des Sports und der Berichterstattung. So assoziieren Fans bei den "Gunners" oder den "Reds" sofort die jeweiligen Vereine. Doch wie sind die "Beatles" mit ihrer "Yellow Submarine" etwa nach Spanien gelangt? Und warum gibt es eigentlich zwei "Alte Damen" im europäischen Vereinsfußball? Fragen über Fragen, die der SPORT BUZZER beantwortet.

Juventus Turin – die "Alte Dame"

Der Spitzname des italienischen Rekordmeisters hat einen etwas negativ behafteten Ursprung. Anfang der 50er-Jahre bekam "Juve" diesen Namen, da sich ihre Trikots am Rücken beim Laufen aufblähten und einen Buckel bildeten. Es gibt allerdings auch eine andere Überlieferung, wie es zur "Alten Dame" kam: So soll der Turiner Klub früher nur als "Dame" bekannt gewesen sein – später kam aus Häme das Wort "Alte" hinzu. Auch in Deutschland gibt es einen Verein, der als "Alte Dame" bekannt ist: Hertha BSC. Fritz Lindner, einer der vier Gründer, hatte mit seinem Vater eine Schifffahrt auf der Spree auf einem Dampfschiff namens "Hertha" unternommen. Die Fahrt war offenbar so eindrücklich, dass er den Namen prompt für den Verein vorschlug. Als einer der ältesten Fußballklubs Deutschlands wurden die Berliner später auch "Alte Dame" genannt.