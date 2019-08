Sponsorenabend der Recken: Spieler servieren Bier - Fabian Böhm euphorisch

Geschäftsführer Eike Korsen, Sportchef Sven-Sören Christophersen, Trainer Carlos Ortega und die Spieler mischten sich unters Sponsorenvolk. Angeführt von Timo Kastening servierten die Spieler sogar das Bier an die Tische. Das kam gut an bei den Groß- und Kleinsponsoren. Moderator Markus Götz stellte die drei neuen Recken Alfred Jönsson, Ivan Martinovic und Domenico Ebner vor. Der Schwede Jönsson sollte auf Drängen des Moderators noch mal sein Einstandslied „Mamma Mia“ von Abba zum Besten geben. Vor 300 Leuten zu trällern, ist dann aber doch etwas anderes als vor 15 Kollegen in der Kabine. Jönsson verzichtete schüchtern.

"Das hat das Team zusammengeschweißt"

Dafür plauderte der neue Kapitän Fabian Böhm umso mehr. Vor allem über die gute Stimmung in der mit einem Altersdurchschnitt von 25,7 Jahren jüngsten Recken-Mannschaft aller Zeiten. „Die Vorbereitung war sehr intensiv, aber auch sehr emotional. Das hat das Team zusammengeschweißt. Ich habe das erste Mal seit meiner Zeit in Hannover das Gefühl: Wir sind ein richtig super eingeschworener Haufen“, betonte Böhm. Er könne sich an keine Vorbereitung erinnern, „in der so viel gelacht wurde in der Kabine. Sonst ist das ja in den ersten Wochen immer sehr zäh und anstrengend, man ist müde und will eigentlich nur schnell nach Hause“, erzählte Böhm.

„Diesmal sitzen wir ab dem ersten Tag nach dem Training immer noch eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde in der Kabine und quatschen und flachsen. Die jungen Spieler bringen echt viel Schwung rein“, sagte der Kapitän und brachte es auf den Punkt: „Die Alten fühlen sich jünger und die Jungen ein bisschen älter. Diese Kombination macht riesig Spaß.“

Die Recken steckten die Sponsoren mit ihrer guten Laune an. Zum Ligastart soll sich das auch auf die Fans übertragen. „Wir werden uns zerreißen und die Swiss-Life-Hall und die Tui-Arena zum Brennen bringen“, versprach Böhm. "Die Recken-Festung braucht wieder den Heimnimbus!“ Was folgte, war der stürmischste Applaus des Abends.