Spontaner Test: Dynamo Dresden besiegt SC Freital mit 5:1

Dresden. Die Ansetzung kam überraschend, das Ergebnis nicht: Dynamo Dresden hat in einem kurzfristig bekanntgegebenen Testspiel am Montagabend gegen den Landesligisten SC Freital mit 5:1 gewonnen. Mit einer Mannschaft aus Ersatz- und Ergänzungsspielern dominierte der Zweitligist zwar das Geschehen, doch der ambitionierte Sechsligist, der erst in einem Entscheidungsspiel den Oberliga-Aufstieg verpasst hatte, bot ordentlich Paroli.

Freital wenig beeindruckt

Die Partie im Trainingszentrum am Messering wurde um 18 Uhr angepfiffen, als die Gewitterwolken abgezogen und die Temperaturen etwas kühler waren. Die Schwarz-Gelben hatten jedoch sofort Betriebstemperatur erreicht. Gleich der erste Vorstoß war von Erfolg gekrönt, weil Jong-min Seo gesehen hatte, dass Schlussmann Christopher Hauswald zu weit vorm Freitaler Tor stand. Der Heber des Südkoreaners aus 20 Metern senkte sich zum frühen 1:0 in die Maschen (2.).

Auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten: Bei einer schönen Kombination ging es den Gästen wohl zu schnell. Philipp Hosiner schloss direkt ab und stellte auf 2:0 (5.). Auch eine nominell zweite Reihe bei einem Zweitligisten lässt sich sehen. Vor allem die Angriffsreihe mit Hosiner, der in der Vorsaison mit zehn Drittligatreffern zum Aufstieg beigetragen hatte, sowie mit Pascal Sohm und Luka Stor hatte es in sich.

Die Freitaler, die sich aktuell mitten in der Saisonvorbereitung befinden und am 8. August mit einem Sachsenpokalspiel gegen Crostwitz starten, zeigten sich dennoch wenig beeindruckt und tauchten hin und wieder vorm Dresdner Tor auf. Dann kamen sie zum Anschluss – auf ungewöhnliche Weise. Sandro Schulze verwandelte einen Eckball direkt (14.), Oliver Genausch im Zentrum war nicht mehr dran. Da sahen weder die Dresdner Verteidigung, noch Schlussmann Anton Mitrjuschkin gut aus.

Mitrjuschkin mit Reflex

Doch es dauerte nicht lange, da stellten die Hausherren den alten Abstand wieder her. Luka Stor netzte nach Vorlage von Hosiner zum 3:1 ein (21.). Doch die Weißeritztaler erwiesen sich weiter als unbequemer Sparringspartner. Das musste auch Paul Will erfahren, der Mitte des ersten Durchgangs von einem Freitaler getroffen wurde. „Scheiß Grätsche“, fluchte Trainer Alexander Schmidt in Sorge um seinen Profi an der Linie. Für Will ging es noch ein paar Minuten weiter, in der 31. Minute kam dann Diawusie für ihn ins Spiel.