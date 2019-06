Sport für alle: Dieser Kulturschlüssel öffnet Türen

Der Kulturschlüssel Niedersachsen dient als Plattform, als ein Netzwerk für Menschen mit Behinderung, die ungeachtet ihrer Defizite am Sportleben teilhaben möchten. Bei den Handball-Recken, bei den Bundesliga-Fußballern von 96 oder auch bei den Sportbuzzer-Veranstaltungen wie den „Helden der Region“. Die alltäglichen Barrieren abbauen sollen Kulturbegleiter, also Freiwillige, die gemeinsam mit den Gehandicapten zu den Veranstaltungen gehen – natürlich bei freiem Eintritt. „Im Mittelpunkt stehen das ge­mein­sa­me Erleben und eine Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderung“, sagt Pauline Kleier, Projektleiter vom Behindertensportbund Niedersachsen (BSN). Karl Finke, BSN-Präsident und selbst sehbehindert, betont: „Jeder kann für sich entscheiden, wohin er geht. Ein wichtiges Element hin zu mehr Eigenständigkeit und auch Unabhängigkeit vom eigenen familiären Um­feld.“ Selbstbestimmung als Lebensinhalt. Allein in Hannover könnte dieses Netzwerk rund 70 000 Menschen mit Behinderung erreichen, der Erfolg des Pilotprojekts in Hamburg gibt dem BSN auch in Niedersachsen Mut. Dort nutzen bereits 10 000 Menschen mit Behinderung diese Plattform.

Eigentlich gilt es als Selbstverständlichkeit, der Alltag aber sieht anders aus. Noch immer begegnen sich Menschen mit und ohne Behinderung nicht auf Augenhöhe. Inklusion, ein großes Wort, entpuppt sich als noch viel größere Aufgabe, wenn es darum geht, am sportlichen wie kulturellen Leben in Hannover teilzunehmen. Eine Lösung, die Barrieren nachhaltig abzubauen, verbirgt sich hinter dem etwas sperrigen Begriff „Kulturschlüssel Niedersachsen“. Das Projekt hingegen funktioniert ganz einfach, mehr und mehr Vereine beteiligen sich. Jetzt muss das Ganze mit Leben gefüllt werden.

So hören sich die Live-Reportagen bei Hannover 96 an:

Behinderte sollen aktiv Sport machen - selbstbestimmt

Der „Kulturschlüssel“ beinhaltet aber nicht nur das Erleben von Sport in Hannover. Vielmehr sollen alle Menschen aktiv in den Vereinen Sport treiben. Zum Beispiel beim Turnklubb zu Hannover. „Das ist ein Super-Projekt, um unsere bisherigen Mitglieder mit hoffentlich vielen neuen Mitgliedern auch mit Handicap zusammenzubringen“, sagt TKH-Chef Hajo Rosenbrock. Alle könnten voneinander lernen und in Gemeinschaft Sport erleben: „Mit ehrenamtlicher Begleitung werden Hürden abgebaut.“ Heiner Bartling, Präsident des Niedersächsischen Turner-Bundes, ergänzt, der NTB halte die Idee für eine unglaublich schöne Art: „Neben der Grundidee begeistern uns die Menschen, die sich hier für diese Form des Miteinanderlebens einsetzen. Sie ha­ben alle Unterstützung verdient.“

70 000 Menschen in Hannover brauchen Unterstützung

Bei den Recken wagte der BSN einen ersten Testversuch. Beim letzten Saisonspiel besuchte eine Gruppe die Tui-Arena, die Sehbehinderten bekamen eine Liveübertragung auf ihre Kopfhörer. Eine Erfahrung, die Finke auf seinem Weg bestätigt. Das Netzwerk wächst also weiter, auch bei Hannover 96 ist es längst gelebte Praxis, eine besonders de­tail­lier­te Übertragung für Blinde bei jedem Heimspiel anzubieten.

Und so einfach funktioniert das Prinzip: Über die Internetseite kulturschluessel-nds.de kommen Kulturgenießer – also Behinderte – mit Kulturbegleitern – also Ehrenamtlichen – zusammen und entscheiden sich gemeinsam für Veranstaltungen und Angebote von Kulturspendern. Der BSN vermittelt dann. Auch telefonisch ist die Teilnahme möglich, Pauline Kleier organisiert unter 0511/ 12 68 51 24. „Nichts über uns ohne uns“, sagt Karl Finke. Von Konzeptidee bis Umsetzung waren diejenigen, die es am meisten betrifft, nämlich die Behinderten, unmittelbar bei der Entwicklung dabei. Der Kulturschlüssel könne nachhaltig dazu beitragen“, erklärt der BSN-Chef, „dass Menschen miteinander in Berührung kämen, die ansonsten nie zueinandergefunden hätten.“