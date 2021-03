Große Verwirrung im Sport: Das ist in Hannover erlaubt, das nicht

Insgesamt gibt es täglich drei neue Inzidenzwerte – den des Robert-Koch-Instituts (99,2) sowie den der Gesundheitsämter in Niedersachsen (103,8) und der Region Hannover (102,2). „Der Wert des niedersächsischen Gesundheitsamtes ist maßgeblich“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Montag.

Während Garbsen (162,4) am Montag Spitzenreiter war, hätte man in Pattensen (26,6) theoretisch die Jungs auf dem Bolzplatz versammeln können. Für die Regelungen der Corona-Verordnung ist allerdings nicht der Inzidenzwert der Kommune, sondern der Region Hannover ausschlaggebend.

Welche Folgen hat das?

Die Region liegt über dem kritischen Wert von 100 und ist damit eine „Hochinzidenzkommune“ – mit der Konsequenz, dass sich an den Beschränkungen für Sporttreibende erst einmal nichts geändert hat.

Wo finde ich den aktuellen Inzidenzwert?

Auf der Homepage des Landes (niedersachsen.de).

Was gilt aktuell?

Allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts darf Sport ausgeübt werden. In dieser Konstellation sind beispielsweise auch Zweikämpfe im Fußball, Basketball, Vollkontakt im Judo oder Karate erlaubt. Insbesondere sind jedoch die Individualsportarten gemeint.

Wann gibt es Lockerungen?

Sobald der Inzidenzwert in sieben Tagen in Folge unter 100 liegt – also frühestens in einer Woche. Ist er allerdings für drei Tage in Folge über 100, gelten wieder die aktuellen Beschränkungen.