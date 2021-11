Sport-Lockdown trifft Sachsens Amateure: „Situation lähmt, es ist unfassbar“

Leipzig. Die Erst- und Zweitligisten in Sachsen kämpfen in diesen Tagen um ihre Profi-Anerkennung. Im Handball und Volleyball war dies schon im letzten Lockdown der Fall. Aktuell bemühen sich unter anderem die Tischtennis-Frauen der Leutzscher Füchse (2. Bundesliga) über eine solche Einstufung – sie hatten bereits im vergangenen Winter weitertrainiert. Vor einem riesigen Problem stehen die Leipziger Bundesliga-Floorballer, deren Nationalspieler sich aufgrund der am 4. Dezember beginnenden Weltmeisterschaft keine Trainingspause erlauben können – und im Sinne einer optimalen WM-Vorbereitung im Teamverbund üben müssen. Auch hier ist der Verband aktiv, um eine Genehmigung zu erwirken.

„Mehr Abstand geht nicht“

Besonders viel Unverständnis herrscht bei den Golf- und Tennisspielern, die in ihrem Sport kaum Kontakte zu anderen haben. „Die Schließung sämtlicher Sportanlagen ist für uns unbegreiflich und bringt die Gemüter in Wallung“, sagt Ekkehard Becher vom 1. Golfclub Leipzig. „Nach unserem Hygienekonzept gehen maximal vier Spieler alle zehn Minuten aufs Grün. Mehr Abstand an der frischen Luft geht nicht – das ist sicherer als Spazierengehen im Park.“ Die Mitglieder würden nun 35 Kilometer Luftlinie entfernt in Halle spielen.