Sportausschuss-Vorsitzende spricht über Zuschauer-Rückkehr in der Bundesliga: "Erhebliche Bedenken"

Die Bundesliga-Vereine und die Deutsche Fußball Liga kämpfen darum, zur neuen Saison im September trotz Coronavirus-Pandemie wieder Zuschauer in den Stadien zuzulassen. Doch Dagmar Freitag, die Sportausschuss-Vorsitzende im Bundestag, steht diesen Bemühungen skeptisch gegenüber. „Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch erhebliche Bedenken. Sport lebt von Emotionen, und die entladen sich in der Regel auch in gemeinsamem Jubel. Abstandsregeln spielen in solchen Momenten ganz sicher keine Rolle mehr“, sagte Freitag der Rheinischen Post.

DFL forciert Planungen für Zuschauer-Rückkehr

Eine Sonderkommission der DFL hatte am Donnerstag detaillierte Planungen zur möglichen Rückkehr von Zuschauern in die Stadien diskutiert. Das letzte Wort hat aber die Politik. Aktuell gibt es unter den Bundesländern unterschiedliche Auffassungen, wie viele Fans wieder zugelassen werden können und wie das praktisch umgesetzt werden soll. Bei Meister FC Bayern München, bei Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem 1. FC Köln sollen die Planungen am weitesten vorangeschritten sein.

