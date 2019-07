Ring frei für unsere Helden: Das müsst ihr zum Duell gegen die Recken wissen!

Dieses Spiel elektrisiert die Handballszene in ganz Niedersachsen. Die Helden der Region, eine Landesauswahl bestehend aus Amateur-Handballern, fordern die Profis der TSV Hannover-Burgdorf heraus. Um 18 Uhr ist am Freitag Anwurf, an der Abendkasse gibt es noch Tickets. Und das müsst ihr sonst noch alles zum Handballhighlight des Sommers wissen:

Das sind die Helden der Region:

Das Team besteht aus Spielern von der Landesliga aufwärts, zum Teil mit Zweitliga-Erfahrung. Eine Mischung aus jungen Wilden und routinierten Führungskräften. Zweimal bereitete sich die Auswahl intensiv auf die Aufgabe gegen die Bundesliga-Stars in der Halle am Eisteichweg in Hannover vor.

Und das sah schon richtig gut aus. Ins Auge sticht vor allem Thilo Hotopp. Den 29-jährigen Kreisläufer-Bullen mit 128 Kilo Kampfgewicht bekommen die Recken Pevnoc und Brozovic nicht mal eben beiseitegeschoben. „Ich komme über den Körper, die Emotionen, die Mentalität“, kündigt der Spieler der SG Börde Handball an.