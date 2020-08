SPORTBUZZER-Challenge als "willkommene Abwechselung": TuS Altwarmbüchen will gefährlicher werden

Dass die Challenge deutlich verloren ging (s. u.), nahm der Trainer gelassen. „Es wäre schon sensationell gewesen und hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn wir als Kreisligist bei einem Regionalligisten in drei von fünf Spielen besser gewesen wären.“ Dennoch hält er den Wettbewerb für „eine schöne und willkommene Abwechslung“.

Für das Achtelfinale der SPORT BUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – beim HSC Hannover hatte Trainer Patrick Heldt seiner Mannschaft extra den ganzen Tag frei gegeben. „Die Jungs sind gut in Schuss, alle ziehen voll mit“, sagt der neue Coach des TuS Altwarmbüchen zum Stand der Vorbereitung.

Nawras Sulaiman Kheder wirft beim Pfostenrennen alles für den TuS Altwarmbüchen in die Waagschale. ©

Was für ein Trainer möchte Heldt sein? „Ich bin ein sehr menschlicher Typ“, sagt er. „Viele überdrehen mit ihren Emotionen auf dem Platz. Da gehöre ich nicht zu – zumindest glaube ich es nicht“, ergänzt er. Der 39-Jährige möchte „einen guten Draht“ zu seinen Spielern haben. „Das bedeutet aber nicht, dass ich mit ihnen in die Kneipe gehe und zehn Biere trinke.“ Vielmehr sollen sich seine Akteure ihm anvertrauen können, wenn sie Sorgen haben – im sportlichen oder privaten Bereich.

Richert aus Döhren als einziger externer Neuer

Heldt setzt beim TuS auf die Jugend. Vier Spieler der A-Junioren sollen den Sprung zu den Herren schaffen. Mit zum 26-köpfigen Kader gehören Mittelfeldspieler David Arnold, Louis Heike, Innenverteidiger Alexander Müller und Stürmer Luis Specht. Einziger externer Neuer ist Offensivmann Jonas Richert, der von Niedersachsen Döhren zum TuS zurückgekehrt ist. „So ein Spieler aus dem Bezirk bringt uns weiter“, sagt Heldt.

Ihm ist bewusst, dass die Altwarmbüchener in der vergangenen Saison vom Abbruch profitierten. Als Vorletzter wäre ihnen in einer kompletten Spielzeit der Absturz in die Kreisklasse nicht erspart geblieben. Dennoch hat Heldt große Pläne mit seinem neuen Verein. „Das Team kann etwas erreichen. Wir wollen den größtmöglichen Erfolg“, erklärt Heldt.