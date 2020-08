Alle Achtung: Mutige Dedenser fordern TSV Havelse bei der SPORTBUZZER-Challenge

Eigentlich war es eine gute Leistung der Zweitvertretung des SV Dedensen. Dass das Ergebnis bei der SPORTBUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – letztendlich derart hoch ausgefallen ist, ist wohl eher auf die starken Einzelspieler des TSV Havelse zurückzuführen. Nicht umsonst trennen die beiden Teams ganze sechs Ligen.

„Zuerst waren die Jungs geschockt, dass sie gegen den Regionalligisten ran müssen. Ich habe ihnen dann gesagt, dass noch nichts entschieden ist und genau in dem Modus alles möglich ist“, sagt Dirk Steuber, Trainer der Dedenser, die in der 3. Kreisklasse beheimatet sind. Für eine Sensation im Achtelfinale hat es dennoch nicht gereicht. Trotzdem: Mit der Einstellung will der SV Dedensen II auch in die nächste Spielzeit gehen.