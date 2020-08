Große Vorfreude in Brelingen: Auf die SPORTBUZZER-Challenge folgt die 1. Kreisklasse

Die dreijährige Tochter des ehemaligen Spielers Is­sah Abubakari leidet an einer Stoffwechselerkrankung und ist von Geburt an taub. „Ma­thea muss rund um die Uhr alle zwei bis drei Stunden spezielle Kohlenhydrate zu sich nehmen“, erzählt Brelingens Trainer Martin Damaske. Sonst droht ein Ab­fall des Blutzuckers, was künftig mithilfe eines Assistenzhundes überwacht werden soll. Weil der bis zu 25 000 Euro kosten kann, riefen Spieler Björn Tiedtke und der 1. FC die Aktion „Gemeinsam für Mathea“ ins Leben.

Fußball ist eben nicht alles. Das hat der 1. FC Brelingen mit einer Spendenaktion mal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das Achtelfinale der SPORT BUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – am Waldsee ist für das Team aus der 1. Kreisklasse der Auftakt für das Trainingslager auf eigener Anlage gewesen. Und vor dem abschließenden Testspiel gegen Nachbar Blau-Gelb Elze (2:2) wurde es emotional in der Wedemark.

Die große Frage vor dem ersten Schuss: Können die Spieler des 1. FC Brelingen (in Weiß) den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (in Rot) ärgern? ©

Sechs Jahre lang dümpelten die Wedemärker in der 2. Kreisklasse herum. Doch in der nun letztlich abgebrochenen Spielzeit war Da­mas­kes Team das Maß der Dinge in der Staffel 2. 13 Spiele, 13 Siege, die beste Offensive (Torverhältnis 66:21) – was der 1. FC anfasste, endete mit einem Sieg.

"Das hätte sich keiner ausmalen können"

Seine einzige Niederlage kassierte der Klub am 4. August in der 1. Runde des Kreispokals – ausgerechnet gegen BG Elze (1:2). „Wir wussten, dass wir viel Qualität in unserer Mannschaft haben, aber dass es so laufen würde, das hätte sich keiner ausmalen können“, sagt Damaske.

Wie so viele andere Mannschaften auch, war der 1. FC nach dem 3. November 2019 (1:0 gegen Bordenau) zum Nichtstun verdammt. Am Abend des Verbandstages, als der lang ersehnte Aufstieg Ende Juni endlich in trockenen Tüchern war, trafen sich die Brelinger beim Griechen.