Mit Spaß und Ambitionen: Kirchdorfer nehmen Aus bei SPORTBUZZER-Challenge locker

Winter-Neuzugang Luca Ritzka, der sich als Limmeraner Jung‘ bestens in der Gegend auskennt, werde schon wissen, wohin. „Wir haben sehr gern bei der Challenge mitgemacht“, betont Rosenbaum. „Hätte der SPORT BUZZER eine Schwimm-Challenge angeboten, wären wir auch dabei gewesen, wir wollen doch Spaß in die Dinge reinbringen und die Jungs maximal entertainen.“

Aber Corona stoppte den erhofften Höhenflug jäh aus - die Rosenbaum-Formation belegte am Ende Platz drei. Auf ein Neues, also. In der Serie 2020/21 will der TSV wieder oben angreifen: „Wir sind ambitioniert“, sagt der Coach, „die Qualität im Kader ist hoch und wir trainieren viel.“

Alte Bekannte und in "Kanalklubs" in Staffel 3

Bis auf Felix Berkenkamp (TSV Bantorf) und Benjamin Rosenbaum, den es zu seinem Heimatverein SV Northen-Lenthe zieht, ist das Team zusammengeblieben. Sturmass Ritzka dürfte für (noch) mehr Durchschlagskraft in der Offensive sorgen. Mit Ricardo Rodrigues dos Santos wurde ein weiterer Torhüter geholt.

Die Kirchdorfer treffen in der Staffel 3 neben alten Bekannten wie dem TSV Goltern, TSV Wennigsen und TV Jahn Leveste auch auf neue Größen, etwa den SV Türkay Spor Garbsen und TuS Garbsen II sowie die „Kanalklubs“ SC Lohnde 96, TuS Gümmer, SG Letter 05 und SV Dedensen. „Wir freuen uns, mal andere Mannschaften zu sehen, das ist spannend“, so Rosenbaum.