Dramatik bis zum letzten Schuss: Ramlinger sind die Könige der SPORTBUZZER-Challenge

Es war ein würdiger Abschluss eines Wettbewerbs, der die Amateurfußballer aus dem Trainingsalltag und dem Corona-Frust holen sollte. Und diese Rechnung ging auf. 32 Teams, 31 Duelle in 52 Tagen und eine kurzfristige Änderung. Am Vorabend um 22.10 Uhr sagte der HSC Hannover seine Teilnahme ab. Der MTV Ilten, im Viertelfinale dem HSC noch mit 2:3 unterlegen, rückte nach. Und verlegte dafür eigens seine Trainingseinheit.

In sportlicher Hinsicht konnten sich alle Leistungen beim Final Four sehen lassen. „Jetzt nimmst du den starken Fuß“, riefen die Iltener Ian Hoare im Halbfinale gegen den RSE (2:3) zu – allerdings verfehlten MTV-Kicker und Ramlingens Mitchell Jordan die Mülltonne auch beim zehnten Versuch.

Das Beste kam zum Schluss: Mit dem letzten Versuch brachte Joe Khambor den SCH im Lattenschießen in Führung, Jordan glich mit dem ersten Schuss in die Mülltonne aus. Wisam Askar war im Pfostenrennen der zweite Kicker, dem in 35 Sekunden 19 Berührungen gelangen. Clemens Grage und Yannick Kranz legten bei der Balljonglage in knapp sieben Minuten starke 377 Wechsel vor.

Gökdemir und Georgios Firiaridis wählten eine ganz andere Taktik, standen enger zusammen – und brauchten für ihre 405 Berührungen nur 4:12 Minuten. Das RSE-Duo hatte zuvor stundenlang geübt, „weil wir wussten, dass wir starke Konkurrenz haben werden“, sagte Gökdemir.