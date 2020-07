Trotz Jonglierpech: Bemerode nimmt nach SPORTBUZZER-Challenge Aufstieg ins Visier

Der TSV Bemerode ist zurück im Wettkampfmodus – wenn auch nur kurz. Der Bezirksligist stellte sich der SPORTBUZZER-Challenge präsentiert von Sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal gegen das Oberliga-Team vom SV Arminia. Doch dazu später mehr. Die deutliche Niederlage, die es setzte, ändert auch nichts an den Ansprüchen für die neue Saison: den Aufstieg in die Landesliga.

"Dem Fußballer reicht ein bisschen Rasen und ein Ball"

Seit dem 6. Juli ist Vollkontakt wieder erlaubt, die Bemeroder kamen allerdings nur ein einziges Mal in den Genuss. Ihr Trainer Mohammad Kordian schickte sie nach einem Trainingsspielchen in die zweiwöchige Sommerpause. „Dem Fußballer reicht ein bisschen Rasen und ein Ball“, sagt „Mo“ Kordian. „Das steigert die Lust und ist auch bewusst so gewollt.“

Wochenlang stand auch in Bemerode die (Fußball-)Welt still. Nach dem letzten Pflichtspiel in der Bezirksliga 2 am 17. November 2019, einem 2:2 gegen den FC Lehrte, und sechs Testkicks im neuen Jahr, waren die Spieler 56 Tage lang zum Nichtstun verdammt. „In der dritten Woche des Lockdowns haben wir mit Cybertraining angefangen“, erzählt Kordian. Zweimal in der Woche trafen sie sich im virtuellen Raum, die Beteiligung lag weiter bei mindestens 20 Mann.