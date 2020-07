SPORTBUZZER-Challenge als Warmup: FC Burgwedel will mit neuem Trainer angreifen

„Ich habe hier eine gute Truppe zusammen“, sagt Manuel, der zuletzt zunächst die zweite Mannschaft vom Blauen Wunder betreut hat und im Winter die Erste in der Bezirksliga übernahm. Nun entschied er sich gegen Hannover und für Burgwedel. Hier will er aktiv den Umbruch gestalten.

Tabellenplatz zwölf war es in der vergangenen, abgebrochenen Saison. Damit gibt sich in Burgwedel niemand zufrieden. Zumindest geriet der Aufsteiger, der sich in der Saison zuvor über die Relegation den Kreisliga-Platz erkämpft hatte, zu keiner Zeit in Abstiegsnot. Und daher heißt es nun, ein paar Monate später und mit neun neuen Spielern: „Einstelliger Tabellenplatz“. Ein vorsichtiges Ziel.

Es wird beileibe eine schwierige Aufgabe. Zumindest stimmt der Generationenmix. Von den Neuzugängen spielten vier Jungs in der vergangenen Saison in der A-Jugend-Landesliga und wagen nun in der Kreisliga den Übergang in den Herrenfußball. Viele Verletzte und Spieler, die beruflich stark eingebunden waren, verhinderten zuletzt eine erfolgreiche Spielzeit. Das Potenzial für Mehr sei also vorhanden, erklärt Lieven Manuel.