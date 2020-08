Klassenerhalt? Sievershäuser bauen auf SPORTBUZZER-Challenge und Power-Yoga

„Die Idee der Challenge ist ganz lustig, wir konnten sie auch gut in unsere Vorbereitung integrieren“, sagt Salzmann. Da die Sievershäuser in der neuen Saison im Bezirk kicken, legt der Coach jetzt schon viel Wert auf die Fitness seiner Spieler. Trotzdem geht der 32-Jährige locker mit der Situation um. „Wir werden einfach versuchen, die anderen Teams etwas zu ärgern“, sagt er.

Nach der 1:4-Niederlage in der 1. Runde der SPORT BUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – gegen den FC Lehrte traten die sechs Spieler des TSV Sievershausen direkt den Heimweg an. Ihr Trainer, Matthias Salzmann, war nicht mit angereist, weil er mit dem Rest der Mannschaft schon auf der eigenen Anlage trainierte.

Lehrtes Ümit Topal visiert die gekippte Mülltonne an. ©

Um das so schnell wie möglich zu erreichen, ist der TSV früh ins Training gestartet. Seit dem Re-Start übte das Team zweimal wöchentlich. Jedoch nur einmal mit Ball. „Für die zweite Einheit habe ich mir professionelle Unterstützung geholt. Wir machen Power-Yoga, also Übungen mit dem eigenen Körpergewicht“, erklärt Salzmann.

Allerdings war die Reaktion der Spieler dazu verschieden. „Einige haben sogar gesagt, dass sie so nicht aufsteigen wollen. An sich hätten wir das Ganze lieber sportlich gelöst“, gibt Salzmann zu. Trotzdem sieht er es als Chance. Nie zuvor hat der TSV Sievershausen in der Bezirksliga gespielt. „Wir können völlig ohne Druck starten. Unser Ziel ist es, die Klasse zu halten.“

Der erste Test steht am 13. August gegen den FSC Bolzum-Wehmingen an, drei weitere mit dem VfB Peine, dem TSV Katensen und dem TSV Vöhrum folgen. „Das Ende der Vorbereitung lassen wir beim Griechen ausklingen“, sagt der Coach. In die neue Spielzeit starten die Sievershäuser mit einem Kader von 20 Mann. Mit potenziellen Neuzugängen führt Salzmann Gespräche. Nicht mehr zur Verfügung stehen Lars Viol (nach Verletzung) und Johann Thorns (zum TSV Arpke).

Ümit Topal gelingt Seltenes

So bleibt das Aufgebot des 32-Jährigen im Kern bestehen. „Es ist ein wichtiger Faktor in dieser Liga, dass sich die Mannschaft untereinander gut versteht“, sagt der Trainer, dessen Team bei der Challenge im Tengeln in Rückstand geriet, weil Björn Vollmer wie Lehrtes Granit Tahiri die Latte nicht traf. Der Rückstand wurde größer, weil Ümit Topal der erst sechste Treffer überhaupt beim Mülltonnenschießen gelang. Raphael Zimmermann fehlte indes die Präzision.

Beim Pfostenlauf setzte verkürzte Daniel Löx gegen Sahin Caran für den TSV auf 1:2. Bei der Balljonglage zu zweit schafften die Lehrte Robin Günther und Michael Fitzner 62 Berührungen, Tobias Jaremko und Torben Steguweit nur 46, die Entscheidung. Beim Weitschuss sorgte Philipp Sauer gegen Alexander Dreyer für den 4:1-Endstand.