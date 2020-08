Vorfreude nach Umbruch: Stöckener machen sich mit SPORTBUZZER-Challenge heiß

Sie waren das einzige Team der Kreisliga 4, das vor der Corona-Zwangspause 180 Minuten auf dem Fußballplatz stand. Dass die Spieler von Kleeblatt Stöcken die Partien in Kirch­rode (2:4) und beim SV Borussia (1:2) verloren haben, dürfte die Vorfreude auf die neue Saison nur steigern - zumal es die ersten beiden Spiele unter der Regie von Mehmet Erol waren. Der neue Trainer brachte seinem Team indes auch bei der SPORTBUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – am Waldsee kein Glück.

"Eigentlich wollte ich ja gar nichts machen"

Goran Orsolic, sein Vorgänger, hatte zu Beginn des Jahres nach Unstimmigkeiten mit dem Vorstand hingeschmissen. „Eigentlich wollte ich ja gar nichts machen“, erzählt Erol, der Ende Oktober beim Ligakonkurrenten SC Ayyildiz ebenfalls hingeschmissen hatte. „Goran hat mich gefragt, ob wir das nicht gemeinsam machen wollen.“ So der Plan, es kam anders. Erol stand bei dem Verein, bei dem er in seinen Anfängen fünf Jahre lang Jugendmannschaften trainiert hatte, alleine da und musste in der kalten Jahreszeit einen kompletten Umbruch gestalten.