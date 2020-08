Trotz Nullnummer bei SPORTBUZZER-Challenge: Döhrener voller Selbstbewusstsein und Vorfreude

In der neuen Saison wird die Spielvereinigung ein neues Gesicht haben – nicht nur an der Seitenlinie, wo erstmals seit elf Jahren nicht Till Uhlig stehen wird, sondern ein gleichberechtigtes Trainerduo.

Sie haben einen Plan, geben zunächst einmal nur ein „qualitatives Ziel“ aus: Den Ballbesitzfußball verbessern, dominant auftreten und bis zum Schluss die Chance haben, in die Meisterrunde einziehen zu können. „Dieser Kader ist der stärkste, den wir bisher trainiert haben, insofern können wir selbstbewusst in die neue Saison starten“, sagt Wohlatz. Klar ist: „Eine lange Eingewöhnungsphase oder Schwächephasen darf man sich beim neuen Modus nicht erlauben.“

Hat denn Uhlig schon mal vorbeigeschaut oder lässt er seine Nachfolger in Ruhe arbeiten? „Er ist der größte Fan unserer Mannschaft, ist eine riesige Unterstützung“, sagt Wohlatz. „Wir stehen in engem Austausch, aber was das Sportliche angeht, hält er sich komplett raus.“

Neun Testspiele wird die Spielvereinigung im Übrigen in der Vorbereitung bestreiten. Der Härtetest vor der voraussichtlich am 6. September beginnenden Saison steht am 30. August (14 Uhr) an – daheim gegen den SC Hemmingen-Westerfeld. Gelingt dann die Revanche für das Aus bei der Challenge?

Da jubelt selbst der Gegner

Bei der wurde hinterher nur noch über die Balljonglage zu zweit gesprochen. Die Döhrener Marco Jank und Oliver Krenzer hatten starke 128 Wechsel vorgelegt, aber was Yannick Kranz und Clemens Grage anschließend leisteten, versetzte alle Anwesenden ins Staunen. 442 Berührungen, zumeist mit dem Kopf, sind die neue Bestmarke. Selbst die Niedersachsen feuerten mit an, bejubelten jede Hundertermarke mit.

„Ja, der war dran.“ Döhrens Jan Häusler zeigte sich beim Lattenschießen gegen Athiwat-Joe Khambor überaus fair – und verlor dadurch die Auftakt-Übung. Und auch das Pfostenrennen (Wisam Askar gegen Maxime Menges), das Mülltonnenschießen (Daniel Stojanov gegen Niklas Kern) und den Weitschuss (Steven Melz gegen Philipp Wagner) entschieden die Gastgeber für sich. Es war erst das zweite 5:0 in der 1. Runde.