Ungewohntes Erlebnis, aber: Bei der SPORTBUZZER-Challenge jubelt auch der Verlierer

Der zweite Verein im Achtelfinale der SPORTBUZZER-Challenge präsentiert von Sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal ist die SG Blaues Wunder. Beim Debüt in Kleefeld kam der Bezirksligist mit einem blauen Auge davon, für die Frauen-Reserve von Hannover 96 war die Rückkehr in den Wettkampf hingegen jäh beendet. Doch wie ist es den Spielerinnen, die zuletzt dreimal in Folge aufgestiegen sind, eigentlich in der Corona-Pause ergangen?

"... aber dann kam Corona"

Im Fahrwasser der ersten Mannschaft war das Team von Trainer Martin Drießlein zuletzt mit drei Meisterschaften in Folge in die Oberliga marschiert. Die letzte Niederlage datiert vom 25. November 2018. Ausgerechnet im letzten Landesliga-Spiel vor der Zwangspause setzte es den ersten Punktverlust (1:1 in Rodenberg). „Wir hätten gern die perfekte Saison gespielt, aber dann kam Corona“, sagt Drießlein.