Sie sind ja Meister: Arnumer können 1:4 bei SPORTBUZZER-Challenge verschmerzen

„Dafür seid ihr Meister geworden“, spendeten die Wilkenburger Trost. Und darüber freuen sich die Jungs von Stephan Schmidt tatsächlich noch immer. Dass sie wegen der Covid-19-Pandemie am grünen Tisch den Sprung in die 3. Kreisklasse gepackt haben, ändert nichts daran, dass die Arnumer ihre Aufstiegsshirts mit Stolz tragen. Sie haben schließlich eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die gewissermaßen auch eine Kurzgeschichte ist.

Dreihundertneun! Nicht weniger als 309-mal haben sich Mustafa Akcora und Marco Elas den Ball in der Luft zugespielt, zumeist per Kopf. Das Duo des SV Wilkenburg, der seine sogenannte Trainingsgruppe 2 zum kontaktlosen Kick ins Nachbardorf geschickt hatte, könnte damit einen Rekord für die Ewigkeit bei der SPORT BUZZER-Challenge – präsentiert vom Sporthotel Fuchsbachtal und sportkluft.eu – aufgestellt haben.

2014 hatte es bei der Sportlichen Vereinigung noch drei Herrenteams, beim Saisonstart 2016 allerdings lediglich noch die Bezirksligatruppe gegeben. Der Unterbau war innerhalb kürzester Zeit weggebrochen. „Ich bin da gerade frisch in den Verein gekommen und wollte in der Ü32 anfangen, war aber noch nicht alt genug. Also wollte ich erst einmal in die Zweite, doch die wurde direkt aufgelöst“, erinnert sich Schmidt. Soweit der traurige Prolog.

"Ich war halt der Blöde, der ja gesagt hat"

Im Frühjahr 2019 machten sich Lukas Pankow und Moritz Dorau daran, wieder eine Reserve ins Leben zu rufen. Beim Verein rannten sie offene Türen ein, der Kader stand schnell. Den Kern der Mannschaft bilden „alte Arnumer“, aus der Jugend, aus der alten Zweiten, aus der ehemaligen Dritten. Und Schmidt wurde von Spartenleiter Bastian Ammoneit als Trainer verpflichtet. „Na ja, ich war halt der Blöde, der ja gesagt hat“, erinnert sich der 35-Jährige und lacht.

Eine Fehlentscheidung war es offenkundig nicht. Mit vielen Spielern, die schon in der 1. Kreisklasse die Schuhe geschnürt haben, konnte das Ziel nur lauten: „Natürlich wollen wir aufsteigen!“ Und dieses Ziel haben die Arnumer erreicht – allerdings mit einem Schönheitsfehler. „Es ist relativ gut gelaufen, aber die Eingespieltheit hat hier und da merklich gefehlt“, sagt Schmidt.