SPORTBUZZER-Challenge statt Training: Der SV Uetze 08 peppt seine Vorbereitung auf

Das Endergebnis der SPORTBUZZER-Challenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – sieht auf den ersten Blick nach einer einseitigen Angelegenheit aus. Doch wenn man sich die Erwartungen von Özen Keyik einmal vor Augen führt, fällt das 1:4 plötzlich ganz anders und keineswegs enttäuschend aus. „Wir haben für die Challenge eine Einheit ausfallen lassen“, erzählt der Trainer des SV Uetze 08.

"Können mit Ergebnis der letzten Saison nicht zufrieden sein"

Für den Kreisligisten stand in Ilten ganz klar der Spaß im Vordergrund. „In der momentanen Phase ist alles schon ernst genug“, sagt Keyik. „Wir sind nicht mit der Ambition rein gegangen, unter die ersten drei zu kommen.“

Etwas offensiver wird Uetzes Coach im Hinblick auf die neue, hoffentlich im September beginnende Saison. Geht es nach Keyik soll sie besser verlaufen als die letztlich abgebrochene vergangene Spielzeit, als die 08er am Ende auf Platz sechs standen. „Unser Ziel ist es unter die ersten drei zu kommen“, sagt der 43-Jährige. „Das war auch schon in den letzten Jahren so. Deshalb können wir mit dem Ergebnis der letzten Saison auch nicht zufrieden sein.“