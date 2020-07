Gnadenlos: Havelse putzt bei SPORTBUZZER-Challenge den VfL Eintracht mit 5:0

Nach sechs Trainingseinheiten – ohne Körperkontakt – kam die Challenge für den Verein von der Hildesheimer Straße wie gerufen. Seinen Spielern hatte Trainer Stephen Kroll während des Corona-Lockdowns keine individuellen Trainingspläne aufgedrückt: „Ob das gut oder schlecht war, werden wir in der Saison sehen“, sagt er, „aber ich glaube, wir ha­ben eine relativ lange Vorbereitung und dass wir die Spieler in dieser Zeit wieder dahin bekommen werden, wo sie einmal waren.“

Zumindest ha­ben wir gegen eines der stärksten Teams des Wettbewerbs verloren. So oder so ähnlich dürften die Gedanken der sechs Akteure des VfL Eintracht Hannover nach ihrem Auftritt im Wilhelm-Langrehr-Stadion ausgesehen haben. In der ersten Runde der SPORT BUZZER-Chal­lenge – präsentiert von sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – war gegen die Auswahl des TSV Havelse kein Kraut gewachsen. Der Regionalligist besiegte den VfL Eintracht mit 5:0 – Spaß hatten die Akteure aus dem Herzen Hannovers trotzdem.

In sportlicher Hinsicht ha­ben sich die VfL-Ziele nicht geändert: Die Einträchtler wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt in der Bezirksliga dingfest machen. So wie in der letztlich abgebrochenen vergangenen Saison. Im Jahr nach dem Aufstieg war der VfL auf einem guten Weg, die Liga auch unter regulären Bedingungen zu halten. Beendet wurde die Spielzeit schließlich mit 20 Punkten aus 18 Partien auf dem elften Platz.

Mit der Regionalliga-Mannschaft des TSV Havelse wartete nun allerdings ein gänzlich anderes Kaliber auf die ein wenig verspätet angereiste Kroll-Auswahl. Das zeigte das Team von Jan Zimmermann schon beim Lattenschießen, das der Trainer mit einem breiten Grinsen von der Seitenlinie aus verfolgte.