Trotz Cinars Tonnentreffer: Basche verliert Derby bei der SPORTBUZZER-Challenge

Einen Schuss nach dem anderen setzt der Kirchdorfer Fabian Krueger beim Aufwärmen an die Latte. „Wir wissen natürlich, dass es eher um den Spaß geht. Aber es ist eine geile Idee, und wir wollen trotzdem gewinnen“, sagt sein Trainer Christof Rosenbaum. Als es wenig später ernst wird, treffen allerdings weder Krueger, noch sein Gegner Alexander Wissel das Gebälk. Dafür hat der Kirchdorfer im Ballhochhalten den längeren Atem – 1:0 für den Gastgeber.

Luftlinie trennen die beiden Sportplätze gerade einmal 1,38 Kilometer – den kurzen Weg zum finalen Erstrundenduell der SPORT BUZZER-Challenge – präsentiert von Sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal – beim TSV Kirchdorf legten die Akteure des TSV Barsinghausen dennoch mit dem Auto zurück. Gut fünf Minuten vor Beginn spazierten die sechs Spieler, ohne Trainer oder Betreuer, aber immerhin im einheitlichen Dress auf die Anlage des Nachbarn an der Max-Planck-Straße.

1,875 Sekunden von einem Pfosten zum anderen brauchen anschließend Miguel Diez (Kirchdorf) und Noah Herhaus (Barsinghausen). Eine halbe Minute haben beide dafür Zeit, 16-mal berühren beide den Pfosten – Unentschieden. Beim Balljonglieren machen es die Kontrahenten ebenfalls spannend: Knapp drei Minuten lang halten sie das runde Leder in der Luft, dann versagen Herhaus die Nerven – 2:1 für die Gastgeber.

Bei der Balljonglage zu zweit – mit jeweils nur einer Berührung – kann also schon die Entscheidung fallen. Die Barsinghäuser Robin Abram und Florian Nolte legen solide 38 Wechsel vor. Zum Sieg reicht das allerdings nicht, denn Alexander Kindsvater und Niklas Eberhardt machen kurzen Prozess, spielen sich das Spielgerät 65-mal hin und her. Frei nach Trainerlegende Felix Magath – der Drops an diesem Abend ist gelutscht.

Vielversprechend ist laut Rosenbaum der Auftritt seines Schützlings Luca Ritzka. „Der hat so eine Klebe, dem traue ich heute alles zu“, sagt der 31-Jährige vor dem abschließenden Weitschuss. Und Ritzka erfüllt die ihn gesteckten Erwartungen. Bei allen drei Versuchen kommt der 23-Jährige weiter als sein Gegner Kai Witt.