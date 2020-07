Es passt beim TSV Limmer: SPORTBUZZER-Challenge steigert Vorfreude auf die Saison

Am 24. Mai stellte sich der Mann aus Rosenthal (Peine), der gerade eine Umschulung zum Erzieher macht, bei der Vorsitzenden des TSV, Heidi von der Ah, vor. Vier Tage später leitete er die erste Trainingseinheit. „Ich hatte ja nicht mal einen Trainerschein, den mache ich jetzt erst“, sagt Pannwitz, „und trotzdem hat mir der Verein die Möglichkeit gegeben.“ Sie waren eben von Anfang an auf einer Wellenlänge, haben die gleichen taktischen Vorstellungen – man wird den Eindruck nicht los, dass sich da zwei gefunden haben.

Mit einem gemeinsamen Vorhaben: „Alle wollen oben mitspielen und vielleicht am Ende in die Regionalliga zurückkehren“, sagt der neue TSV-Trainer. „Mein persönliches Ziel ist, dass wir besser abschneiden als im letzten Jahr.“ Nach fünf Jahren in der 3. Liga mussten die Limmeranerinnen 2019 zurück in die Oberliga. Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs standen sie mit 23 Punkten aus 13 Spielen auf Platz drei. Viel weiter nach oben geht es also nicht mehr.

Mit Blick auf den Kader – Kerstin Dehning (Mellendorfer TV), Laura Klose (Sparta Göttingen), Lisa Marie Sehnert, Merle Koch (beide TSV Bemerode), Pia Siegel, Virginia Böhne (beide 96) und Jana Rauch (eigene Reserve) sind gekommen, nur Janine Budde (PSV GW Hildesheim) und Isabelle Herwy (eigene Reserve) haben das Team verlassen – sagt Pannwitz: „Wir haben uns qualitativ und quantitativ verstärkt, haben eine besseren Kader als letzte Saison.“