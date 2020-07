Endlich wieder Wettbewerb: SPORTBUZZER-Challenge wird zur Herausforderung des Sommers

Zweikämpfe, Kopfballduelle, Abwehrgrätschen – alles nicht erlaubt in diesen wilden Corona-Zeiten. Und doch ist die Sehnsucht nach Wettbewerb groß. Eigentlich gehört der Sportbuzzer-Cup im Sommer fix in den Terminkalender des Amateurfußballs. In diesem Jahr muss der Pokal virusbedingt ausfallen – packende Duelle gibt’s trotzdem.

Eine Challenge, fünf Aufgaben

In diesem Sommer – so viel steht fest – wird es kein Elf-gegen-Elf gegen andere Vereine geben. Dafür haben wir eine coronataugliche Herausforderung für alle Amateurfußballer entwickelt: die SPORTBUZZER-Challenge präsentiert von Sportkluft.eu und dem Sporthotel Fuchsbachtal.

Für die Teams gilt es, fünf Aufgaben zu bewältigen. Lattentreffer, Mülltonnenschießen, Pfostenlauf, Weitschuss und Balljonglage. Unterstützt wird die Aktion von #GABFAF, dem Gemeinsamen Aktionsbündnis für den Amateurfußball.