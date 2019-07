Mühlenberger SV erwischt Sahnetag - Titelverteidiger HSC ist raus!

Damit haben wohl die Wenigsten gerechnet: Der Titelverteidiger HSC Hannover ist in den Top 18 des Sportbuzzer-Cups überraschend gescheitert. In der Gruppe sechs setzte sich der Gastgeber Mühlenberger SV vor den SF Anderten und dem HSC durch.

HSC tritt mit Zweitbesetzung an

Der frischgebackene Regionalligist trat allerdings mit der zweiten Mannschaft in Mühlenberg an. „Wir teilen uns die Spiele mit der ersten Herren, die aktuell den Porta-Pokal in Ramlingen spielen“, sagt Trainer Hartmut Riegel. „Wenn wir weitergekommen wären, hätte die erste Mannschaft eventuell wieder übernommen – das spielt jetzt allerdings keine Rolle mehr.“

Und warum? Weil der Mühlenberger SV auf heimischen Rasen einen richtig starken Tag erwischte. Im ersten Spiel gegen die Sportfreunde aus Anderten dominierte der MSV nach Belieben – einzig die Chancenverwertung ließ noch zu wünschen übrig.

Andertens Ausgleich aus dem Nichts

In der 27. Minute gelang dennoch der hochverdiente Führungstreffer: Serijon Zahaj brachte den Ball nach einer tollen Einzelaktion von links in die Mitte, wo Robert Sielski richtig stand und eiskalt zur Führung vollstreckte.

In der Folgezeit waren die Mühlenberger drauf und dran, den Sack zuzumachen. Ein zweiter Treffer sprang allerdings nicht mehr heraus. Und so kam es, wie es im Fußball eben manchmal ist. Die Sportfreunde Anderten wagten sich das erste Mal so richtig vor das gegnerische Tor – und der Mut wurde prompt belohnt.

Mühlenbergs Keeper Gerald Starke holte Andertens Andreas Fech von den Beinen, Schiedsrichter Alexander Puchinger entschied zurecht auf Elfmeter. Kapitän Thomas Janzen ließ sich nicht zweimal bitten und traf souverän zum schmeichelhaften 1:1.