Streckt sich der OSV zum Erfolg? Alle Infos zum Finaltag des SPORTBUZZER-Cups!

Außenseiter aufgepasst: Noch nie ist die Chance für die „Kleinen” so groß gewesen wie in diesem Jahr, den SPORTBUZZER-Cup in die Höhe zu recken. Mit dem HSC und dem SV Arminia haben die zwei Top-Favoriten die Segel bereits streichen müssen, im Final 6 am Samstag auf der Anlage des TuS Ricklingen wird es also definitiv einen Überraschungssieger geben.

Überdies steht bereits fest: Gegen 19 Uhr wird am Meisenwinkel eine Mannschaft jubeln, die dieses Vergnügen bisher noch nicht gehabt hat, denn bei den bisherigen vier Auflagen hieß der Sieger dreimal HSC und einmal Arminia. Das müsst ihr zum Finale der 5. Auflage von Hannovers inoffizieller Fußball-Stadtmeisterschaft wissen.