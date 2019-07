... und weiter geht's: Beim SPORTBUZZER-Cup greifen die Spitzenteams ein!

Geschichte wiederholt sich nicht. Mit Verlaub, aber wer sagt denn sowas? Im vergangenen Jahr mischte der FC Hannover Stars, der sich die Integration ganz groß auf seine Fahne geschrieben hat, den SPORTBUZZER-Cup gehörig auf. Der große Außenseiter aus der 4. Kreisklasse stürmte furchtlos bis ins Final 6, erst dort war Schluss, der HSC eine Nummer zu groß. Und jetzt, ziemlich genau zwölf Monate später, schickt sich der frischgebackene Aufsteiger in die 3. Kreisklasse an, das Feld bei Hannovers inoffizieller Stadtmeisterschaft erneut aufzumischen.

Stars träumen von der Revanche

„Wir haben uns keine Pause gegönnt und sind nach der Saison direkt mit der Vorbereitung auf den Cup gestartet“, verriet Ezber Hissou nach dem Coup in der 1. Runde in Kleefeld. Seine Mannschaft ließ in ihrer Vorrundengruppe drei Kreisligisten hinter sich – und träumt nun von der Revanche gegen den HSC, den großen Favoriten auf den Sieg bei der 5. Auflage des Wettbewerbs, den der frischgebackene Regionalligist bereits dreimal gewonnen hat.

Die kann es allerdings erst beim Final 6 geben. Zuvor müssen beide Teams ihre Hausaufgaben in der Runde der Top 18 machen. Und die steht am Dienstagabend auf dem Programm. Ein Dutzend der besten Herrenmannschaften Hannovers, die im Vorfeld gesetzt wurden, müssen sich nun der sechs Qualifikanten aus der 1. Runde – allesamt auf Kreisebene zu Hause – erwehren.