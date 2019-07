SPORTBUZZER-Cup-Auslosung 2019: 34 Teams kämpfen um Hannovers Krone

In seiner fünften Auflage verzeichnet der Sportbuzzer Cup, die inoffizielle hannoversche Stadtmeisterschaft, einen neuen Teilnehmerrekord. 34 Mannschaften haben sich angemeldet – nur ein Team mehr als im Vorjahr, aber Steigerung ist eben Steigerung. „Das zeigt, dass der Amateurfußball in Hannover lebt. Wir sind megastolz, dass der SPORT BUZZER-Cup so gut angenommen und immer größer wird“, sagte Carsten Bergmann, Sportchef Madsack Hannover, vor Beginn der Auslosung, als er die zahlreichen Vereinsvertreter im Niedersachsenhaus auf dem Schützenfest Hannover begrüßte.

"Wir freuen uns auf das Turnier – das ist in jedem Jahr toll gemacht"

Glücksfee Laura Bendix von der Veranstaltungsagentur „festfabrik“ loste mit dem TSV Kirchrode (2016) und den Hannover Stars (2018) zwei Überraschungsteams der letzten Jahre in eine Gruppe. „Eine spannende Aufgabe, wir freuen uns auf das Turnier – das ist in jedem Jahr toll gemacht“, sagte Florian Reichel, Leiter der TSV-Fußballsparte. Noch besser fiel ein anderes Los für die Kirchröder: Sie gewannen einen von zwei Trikotsätzen. Die anderen Shirts gingen an den TuS Kleefeld.

Der Sportbuzzer Cup findet als kompaktes Turnier vom 13. bis 20. Juli statt. Die Frauen ermitteln mit drei Teams (Titelverteidiger Hannover 96, TSV Limmer, HSC Hannover) direkt am 14. Juli in einer Dreierrunde auf der Anlage des TSV Saxonia einen Sieger. Auch die HSC-Frauen schauten bei der Auslosung zu. „Wir feiern hier einfach weiter“, sagt Meret Peter und lacht. Mit ihrem Team gewann sie in der Vorsaison Landesliga-Meisterschaft und Bezirkspokal. Vielleicht treten sie in die Fußstapfen der HSC-Männer? Diese gewannen vier der fünf Sportbuzzer-Turniere.