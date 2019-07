In zwei Minuten in die Finalrunde: TuS Davenstedt dreht das Spiel gegen Misburg 

Mateusz Wagner und Immo Caspers - so heißen die Kicker, die den TuS Davenstedt in einem packenden letzten Spiel der Gruppe 3 noch in die Finalrunde hievten. Das Duo drehte das Spiel gegen den FC Stern Misburg, der 40 Minuten lang führte. Kleeblatt Stöcken holte zwar nur einen Zähler, ist aber nicht traurig.