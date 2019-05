Anmelden für die 5. Auflage: Nach der Saison ist vor dem SPORTBUZZER-Cup!

Keine Frage: Die Männer des HSC und die Frauen von 96 sind auch in diesem Jahr die Topfavoriten. Aber: Beim SPORTBUZZER-Cup gibt es traditionell das eine oder andere Team, das quasi aus dem Nichts kommt und für mächtig Furore sorgt - wie im vergangenen Sommer die sympathischen Jungs der FC Hannover Stars, die sich bis ins Final-6 zauberten. Warum auch nicht für eine Überraschung sorgen? Es ist Vorbereitungszeit, die Trainer experimentieren, vielleicht auch gezwungenermaßen, weil nicht alle Kicker an Bord sind...

Finale beim TuS Ricklingen

Vor der potenziellen Überraschung steht aber die Anmeldung. Diese ist ab sofort formlos per E-Mail an cup@sportbuzzer.de möglich. Was wir von euch wissen möchten? Einen Ansprechpartner und ob ihr auch Spieltage ausrichten möchtet oder könntet. Der Modus bleibt im Großen und Ganzen unverändert: 1. Runde (Sonnabend, 13. Juli), 2. Runde (Mittwoch, 17. Juli), gemeinsames Final-6 der Männer und Frauen am Sonnabend, 20. Juli, dieses Mal auf der Anlage des TuS Ricklingen. Spielberechtigt sind alle ersten Mannschaften aus dem Stadtgebiet. Fragen? Fragen!