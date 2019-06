33 Jäger und ein Gejagter: Kann Topfavorit HSC Hannover den Titel verteidigen?

Schon die Auslosung wird richtig Appetit auf das Turnier machen. Die Lose werden am Montag, 1. Juli, ab 18 Uhr im Niedersachsenhaus auf dem Schützenplatz gezogen, anschließend geht’s weiter mit der Fußballparty auf dem Schützenplatz. Unter allen Teams aus Hannover, die in der abgelaufenen Runde Meister geworden sind oder am Cup teilnehmen und mit mindestens vier Personen in Vereinskleidung vor Ort sind, verlost der SPORT BUZZER zwei komplette Trikotsätze von Jako.

Der SPORT BUZZER-Cup geht in seine fünfte Runde – und noch nie sind die Rollen bei Hannovers inoffizieller Stadtmeisterschaft so klar verteilt gewesen wie in diesem Sommer. Mit dem HSC gibt es den einen großen Gejagten, nicht weniger als 33 Mannschaften wollen dem Neu-Regionalligisten nur zu gern ein Bein stellen. Ob Aufstiegstrainer Martin Polomka und seine Jungs den Titel verteidigen und damit bereits zum vierten Mal die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen können, entscheidet sich am Samstag, 20. Juli (ab 12 Uhr), auf der Anlage des TuS Ricklingen.

Auf die Party folgt dann die Arbeit, und zwar in Form einer schweißtreibenden Vorbereitung. So viele Mannschaften wie noch nie sind in diesem Jahr beim SPORTBUZZER-Cup dabei. In der ersten Runde sind noch die Teams aus den unteren Klassen unter sich, sie kämpfen am Samstag, 13. Juli, ab 15 Uhr an unterschiedlichen Spielstätten um das Ticket für die Top 18. Ist der Kreis also zunächst noch unter sich, heißt es am Dienstag, 16. März (ab 18 Uhr): Nur die sechs Gruppensieger lösen die Fahrkarte für die Final 6 am Meisenwinkel in Ricklingen.

Wer spielt sich in die Herzen der Zuschauer?

Der Modus hat sich bewährt, bietet stets Raum für Überraschungen. Wie im Vorjahr, als sich die FC Hannover Stars aus der 4. Kreisklasse sensationell ins Endturnier spielten – und die Herzen der Zuschauer im Sturm eroberten. Der gegnerische Trainer experimentiert womöglich etwas zu viel, man selbst erwischt einen guten Tag – fertig ist die Grundlage für einen veritablen Coup.