Souveräne Arminia: Oberligist lässt sich von Kreisvertretern nicht ausbremsen

Da ist einerseits das Erreichen der zweiten Turnierphase. „In den vergangenen Jahren sind wir immer in der ersten Runde rausgeflogen. Von daher war das jetzt schon eine Steigerung.“ Dem Coach gefiel andererseits vor allem gut, wie sich sein Team präsentiert hat. „So kurios das klingen mag: Wir haben gegen Arminia besser gespielt als in der ersten Partie, auch wenn wir die gewonnen haben. Da waren wir zu Beginn nicht so richtig wach.“

Mit seinem Team startet er in der neuen Saison in der 1. Kreisklasse – im ersten Jahr nach dem Abstieg aus, zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Kreisliga. „Wir haben nichts dagegen, wenn wir zur Fahrstuhlmannschaft werden. Ein Wiederaufstieg ist aber kein Muss“, sagt Mordhorst und verweist darauf, „dass wir einen Umbruch hatten, fünf Spieler sind in unsere Altherren gegangen, acht Jungs aus der A-Jugend gekommen“, betont der Trainer. Die Treffer für die Arminen gelangen Branislav-Alexander Tesic (5., 45.) sowie Osei Ransford (33., 43.).

Ein Eigentor als Schlusspunkt

Im letzten Spiel des Tages bezwang Arminia die Mecklenheider mit 4:1 und zog endgültig in die Finalrunde ein. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade erzielten Ferhat Akbas (7.), Garvin Mulamba (17.) und Ransford (35.) sowie Eike-Lennart Vogel mit einem Eigentor (45.). Den größten Applaus erhielt jedoch Pascal Henke (15.), dem per sehenswertem Volleytor der zwischenzeitliche Ausgleich gelang.