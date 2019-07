TuS Kleefeld überraschend weiter: Auf Stolperstart folgt Heiterkeit 

Für viele Mannschaften ist der Start der Vorbereitung noch keine drei Wochen her, die Vereine sind noch in der Findungsphase.

0:0 - Kleefeld mit Anlaufproblemen

Zuerst einmal trafen am Dienstagabend in Kleefeld jedoch diese beiden Teams aufeinander. In einer ausgeglichenen Partie war zwischen den Kickern, die in der 1.Kreisklasse spielen, und dem Kreisligisten aus Kleefeld kein Klassenunterschied sichtbar.

Beide Seiten verpassten es, den letzten Pass vor dem gegnerischen Tor zu machen. Viele Kämpfe und Ballverluste im Mittelfeld führten zu einem schwachen 0:0. Im anschließenden Elfmeterschießen setzte sich der Hausherr TuS Kleefeld glücklich mit 5:4 durch, weil Isaak Ellermann über den Kasten schoss. „Wir haben viele neue Spieler, das hat man im ersten Spiel gemerkt: Die Abstimmung passt noch nicht“, so Schütte.

Kickers hadern mit unverdienter Niederlage

Um im Cup noch eine Chance zu haben, musste die Goldmann-Elf im nächsten Spiel gegen SV Blaues Wunder punkten. Der Bezirksligist begann mit sauberen Doppelpass-Stafetten, die bereits nach acht Minuten zum 1:0 führten: Dennis Miller schoss auf den Torwart der Kickers, unter dem der Ball unglücklich durchrollte. Doch die Vahrenheider ließen nicht nach.

Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, welches in der 24. Minute von Maurice Goldmann nach einem Standard per Kopf ausgeglichen wurde. In der letzten Aktion traf SG-Spieler Marius Müller nach einem Freistoß von der linken Seite per Kopf zum 2:1. „Ein Unentschieden wäre verdient, aufgrund der Chancen sogar ein Sieg für uns drin gewesen“, bedauert Kickers-Trainer Goldmann.