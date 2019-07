Den HSC im Visier: Wird der FC Hannover Stars erneut die große Überraschung?

Ezber Hissou hat beim SPORTBUZZER-Cup noch eine Rechnung offen. Der Trainer des FC Hannover Stars scheiterte mit seinem Team im vergangenen Jahr erst im Final 6 am späteren Sieger HSC. Hissou und seine Mannschaft, die damals noch in der 4. Kreisklasse am Ball wahr, waren die Sensation. In diesem Jahr hatten es die Stars in ihrer Gruppe in Kleefeld mit dem TSV Kirchrode, TSV Limmer und BV Werder Hannover (Modus: Play-off-Modus) zu tun - mit drei Kreisligisten also.

Stars sind nur anfangs nervös

Aber: „Wir haben uns keine Pause gegönnt und sind nach der Saison direkt mit der Vorbereitung auf den Cup gestartet“, verriet Hissou. Er will da eine Sensation wiederholen - und der erste Schritt ist gemacht.

Im ersten Halbfinale des Tages war die Nervosität der Stars deutlich spürbar. Sie verloren einfache Bälle, während Kirchrode gut sicher stand und körperlich überlegen war. Bis zur 35. Minute war es eine ausgeglichene Partie, dann brachte Kapitän Thorben Schatz den Neu-Kreisligisten Kirchrode in Führung.