SPORTBUZZER-Elf des Jahres: FC Bayern und RB Leipzig dominieren – Nagelsmann schlägt Flick

In die Elf haben es Spieler aus lediglich drei Teams geschafft, die in der laufenden Saison alle noch in der Champions League vertreten sind. Die Fans von RB Leipzig waren in der Abstimmung offenbar am eifrigsten: Gleich fünf Profis aus dem Kader der Sachsen haben es so in die Auswahl geschafft. Keeper Peter Gulacsi bezwang Welttorhüter Manuel Neuer, hinzu kommen in der Abwehr Linksfuß Angelino und Dayot Upamecano.