SPORTBUZZER-Elf des Jahres: FC Bayern und BVB marschieren voran – Freiburg und Streich überraschen

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Grund genug, um einen Strich unter ereignisreiche zwölf Monate zu setzen und Bilanz zu ziehen – gemeinsam mit der Community. Die SPORTBUZZER-Leserinnen und Leser hatten in den vergangenen Tagen die Möglichkeit, aus einer Auswahl an Bundesliga-Stars ihre persönliche Elf des Jahres zusammenzustellen. Das Ergebnis der Abstimmung steht nun fest. Wer hat den Sprung in die Top-Elf des Jahres 2021 geschafft? Und wer führt die Auswahl als Trainer an? Anzeige

Wenig überraschend: Der FC Bayern wird für die Dominanz auf nationalem und dem Erfolg auf internationalem Terrain belohnt. Im Tor gab es daher ein weiteres Mal kein Vorbeikommen an DFB-Keeper Manuel Neuer, der sich mit 41,9 Prozent der Stimmen durchsetzte. Weit abgeschlagen auf dem zweiten Rang folgt BVB-Neuzugang Gregor Kobel (15,8 Prozent). Dessen Mannschaftskamerad durchbricht die Münchener Übermacht in der Defensive. So schaffte Dortmund-Verteidiger Manuel Akanji (24,2) neben den Münchenern Alphonso Davies (47,2) und Lucas Hernandez (24,2) den Sprung in die Viererkette. Eine große Überraschung: Der vierte im Bunde ist Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg (36,9), der mit den Breisgauern eine starke Hinserie spielte, sogar zum Aufgebot von Bundestrainer Hansi Flick zählte und die zweitmeisten Stimmen aller Verteidiger erhielt.

Im Mittelfeld zeichnet sich dann wieder ein deutliches Bild: Der FC Bayern ist mit Dauerbrenner Thomas Müller (47,1), Steh-Auf-Männchen Leroy Sané (41,9) und Joshua Kimmich (38,9), der trotz des Corona-Wirbels um seine Person gewählt wurde, prominent und dreifach vertreten. Komplettiert wird die Vierer-Achse durch BVB-Youngster Jude Bellingham (32,1). Nicht unter die besten vier schaffte es Florian Wirtz, der mit 28,6 Prozent der Stimmen als bester Akteur abseits des BVB und des FC Bayern abschnitt. Überhaupt schaffte es mit Schlotterbeck lediglich ein Spieler, die Dominanz des Spitzen-Duos der Bundesliga zu durchbrechen.

User wählen Star-Duo im Angriff – Überraschung auf der Trainer-Position Ein kleiner Spoiler für das Voting-Ergebnis im Angriff: Denn auch die vorderste Front der 2021er Auswahl bilden die Top-Torjäger der beiden Liga-Granden. Robert Lewandowski, beim Ballon d'Or hinter Lionel Messi noch auf Rang zwei gewählt, erzielte dabei mit Abstand den besten Wert (72,1). Dortmund-Stürmer Erling Haaland sicherte sich den Platz im Angriff neben dem Polen (47,5) und verdrängte damit auch den glänzend aufgelegten Patrik Schick von Bayer Leverkusen (28,8) aus der Top-Elf.